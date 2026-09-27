Mau News: कार्यकर्ताओं ने किया नवनियुक्त क्षेत्रीय महामंत्री का स्वागत

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सूरजपुर। दोहरीघाट ब्लॉक क्षेत्र के ग्रामसभा बेलौली सोनबरसा में भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय महामंत्री भास्कर निषाद का निषाद समाज के लोगों ने शनिवार को जोरदार स्वागत किया। गौरव साहनी के नेतृत्व में आयोजित स्वागत समारोह में लोगों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर भास्कर निषाद ने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उनके जैसे गरीब निषाद समाज के बेटे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और सम्मान दिया है। कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भाजपा अंत्योदय के लक्ष्य के साथ ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के संकल्प को लेकर जनता के बीच कार्य कर रही है।इस दौरान अनिल, झगरू साहनी, राम दयागर निषाद, पुनवासी निषाद, धनमती, राधिका, प्रगति, प्रियंका, आनंद निषाद आदि शामिल थे। अध्यक्षता ऋतु साहनी और संचालन सुदर्शन साहनी ने किया।