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परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों को 10 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में प्रति पाली एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। इसके साथ ही प्रत्येक केंद्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सहायक केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा पर नजर रखेंगे।उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से सहायक अध्यापक चयन परीक्षा तीन दिसंबर को जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर वॉयस रिकार्डरयुक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी।परीक्षा दो पालियों मेें होगी। पहली पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर बाद 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगी।परीक्षा केंद्रों को 10 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में प्रति पाली एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। इसके साथ ही प्रत्येक केंद्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सहायक केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा पर नजर रखेंगे।अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमीट्रिक सहित कड़ी जांच पड़ताल के बाद प्रवेश दिया जाएगा। इस बाबत जिला समन्वयक समग्र शिक्षा माध्यमिक सीपी श्रीवास्तव का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित सहायक अध्यापक चयन परीक्षा को हर हाल में नकलविहीन संपन्न कराया जाएगा। सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।