Mau News: विशेष चेकिंग अभियान में 29 टीमों ने 469 वाहनों का किया चालान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:58 PM IST
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मऊ। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने रविवार को चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 469 वाहनों का चालान और तीन वाहनों को सीज किया गया। एसपी कमलेश बहादुर ने बताया कि चेकिंग के लिए 29 टीमें गठित की गईं थीं। इन टीमों ने 29 अलग-अलग स्थानों पर बदल-बदलकर 1410 संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की गई। यातायात नियमों का पालन न करने वाले अन्य लोगों को हिदायत भी दी गई। वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसका उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते हुए यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा। विशेष रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की।
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