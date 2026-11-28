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युवती 24 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे घर से निकली थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों के साथ रिश्तेदारों और परिचितों से भी जानकारी की लेकिन युवती का कहीं पता नहीं चला। युवती के पिता ने बताया कि घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। बेटी के अचानक लापता होने से पूरा परिवार परेशान है।उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। धर्मवीर सिंह ने पुलिस से बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। युवती के लापता होने के बाद उसके पिता ने थाना रिफाइनरी में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी रिफाइनरी अनुराग चौधरी ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने युवती की तलाश शुरू कर दी है। टीम विभिन्न संभावित स्थानों पर जांच कर रही है।