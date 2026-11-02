फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Vehicle thieves become active with the onset of winter

Mathura News: सर्दी की दस्तक के साथ सक्रिए हुए वाहन चाेर

Mon, 02 Nov 2026 01:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Vehicle thieves become active with the onset of winter
मथुरा। गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ ही शहर में बाइक चोरों की सक्रियता बढ़ने लगी है। बीते दिनों कोतवाली क्षेत्र के डैंपियर नगर, ब्रजरज उत्सव रेलवे ग्राउंड और आजाद नगर समेत अन्य स्थानों से बाइकें चोरी होने की घटना सामने आई थीं। रविवार को पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नौ दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। इनका नेटवर्क दिल्ली तक फैला हुआ है।
विज्ञापन

आरोपियों की पहचान हाईवे के गांव बाजना निवासी विपिन और अलीगढ़ के थाना टप्पल गांव फौजू आका निवासी मनीष के रूप में हुई है। खास बात यह है कि इन आरोपियों के पास से बरामद नौ दोपहिया वाहनों में सात हीरो की स्प्लेंडर बाइकें हैं, जबकि एक बुलेट और एक स्कूटी है। इससे जाहिर है कि वाहन चोरों के निशाने पर सबसे ज्यादा स्प्लेंडर बाइक रहती हैं। कारण इसका लॉक आसानी से खुल जाता है। बरामद वाहनों में दो कोतवाली क्षेत्र में चोरी हुई थीं, जबकि अन्य के संबंध में दिल्ली के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज हैं। सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed