Mathura News: सर्दी की दस्तक के साथ सक्रिए हुए वाहन चाेर

विज्ञापन



आरोपियों की पहचान हाईवे के गांव बाजना निवासी विपिन और अलीगढ़ के थाना टप्पल गांव फौजू आका निवासी मनीष के रूप में हुई है। खास बात यह है कि इन आरोपियों के पास से बरामद नौ दोपहिया वाहनों में सात हीरो की स्प्लेंडर बाइकें हैं, जबकि एक बुलेट और एक स्कूटी है। इससे जाहिर है कि वाहन चोरों के निशाने पर सबसे ज्यादा स्प्लेंडर बाइक रहती हैं। कारण इसका लॉक आसानी से खुल जाता है। बरामद वाहनों में दो कोतवाली क्षेत्र में चोरी हुई थीं, जबकि अन्य के संबंध में दिल्ली के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज हैं। सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

विज्ञापन

मथुरा। गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ ही शहर में बाइक चोरों की सक्रियता बढ़ने लगी है। बीते दिनों कोतवाली क्षेत्र के डैंपियर नगर, ब्रजरज उत्सव रेलवे ग्राउंड और आजाद नगर समेत अन्य स्थानों से बाइकें चोरी होने की घटना सामने आई थीं। रविवार को पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नौ दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। इनका नेटवर्क दिल्ली तक फैला हुआ है।