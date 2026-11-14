Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Traffic rules will be taught in the park.

Mathura News: पार्क में सिखाए जाएंगे यातायात के नियम

Sat, 14 Nov 2026 01:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Traffic rules will be taught in the park.
मथुरा। यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए यातायात पार्क स्थापित किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए यातायात विभाग को भरतपुर रोड पर गांव तारसी में 1.3 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है। ट्रैफिक पार्क का खाका तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।
विज्ञापन

ट्रैफिक पार्क में स्कूली बच्चों के साथ ही आम लोग, एनसीसी कैडेट और पुलिस कर्मियों को यातायात के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्क में मिनी सड़क, चौराहे, ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्री मार्ग, लेन व रोड मार्किंग और गोल चक्कर बनाए जाएंगे। यहां बच्चे और युवा सड़कों पर यातायात संकेत, सिग्नल और सड़क पार करने के सही तरीके को समझ सकेंगे।
विज्ञापन

यातायात विभाग ने ट्रैफिक पार्क स्थापित करने के लिए नगर निगम से भूमि उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा था। बीते दिनों हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में ट्रैफिक पार्क बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। एसपी यातायात राजेश तिवारी ने बताया कि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को शासन से अनुमति मिलने के बाद पार्क का निर्माण शुरू कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
बढ़ रहा हादसों का ग्राफ
आंकड़ों के मुताबिक जिले में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार चिंता बढ़ा रहा है। वर्ष 2024 में जिले में 1035 हादसों में 591 लोगों की जान गई, जबकि 2025 में 1210 दुर्घटनाओं में 698 लोगों ने जान गंवाई। हालांकि वर्ष 2026 में जनवरी से सितंबर तक 950 हादसे और 524 मौतें दर्ज हुई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed