वीडियो: पैर फिसलने से ट्रेन के गेट पर लटकी महिला यात्री, आरपीएफ इंस्पेक्टर ने दिखाई जांबाजी; ऐसे बचा ली जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घटना प्लेटफॉर्म नंबर एक पर दोपहर 2:05 बजे की है। ट्रेन संख्या 18478 के एस-3 कोच में चढ़ते समय महिला का संतुलन बिगड़ गया। उसे लटकता देख आरपीएफ प्रभारी ने बिना देर किए बचा लिया। यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवा दी। महिला को चोट नहीं आई। प्राथमिक उपचार की पेशकश की गई, लेकिन उसने मना कर दिया।प्रभारी निरीक्षक द्वारा किए गए कार्य की स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और रेल कर्मियों ने सराहना की। बाद में यात्रियों के सुरक्षित बैठने पर ट्रेन रवाना हुई। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त एके वर्मा ने बताया कि जरा सी देरी महिला की जान पर भारी पड़ सकती थी। महिला बिना नाम-पता बताए ट्रेन में सवार होकर चली गई।