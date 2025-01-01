Mathura News: स्नूकर बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में तनिष प्रथम व आर्यन रहे द्वितीय

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समापन पर विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले तनिष को 3100 रुपये नकद के साथ एंड्रॉयड टेलीविजन पुरस्कार स्वरूप दिया गया। वहीं द्वितीय स्थान पर रहे आर्यन गर्ग को 2100 रुपये नकद तथा बूमबॉक्स स्पीकर प्रदान किया गया। निर्णायक की भूमिका तरुण शर्मा और सूर्यांश ने निभाई। धीरेंद्र चौधरी, सतीश चौधरी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि नियमित प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इस दौरान गौरविश सिकरवार, मोटी चौधरी, रवि राजपूत, अमित तोमर, आयुष, नंद कुमार चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।

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मथुरा। गोविंद नगर स्थित लव्य बिलियर्ड्स अकादमी की ओर से दो दिवसीय बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग करते हुए अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। रोमांचक मुकाबलों के बाद तनिष ने प्रथम जबकि आर्यन गर्ग ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।