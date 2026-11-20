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स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वृंदावन के कई घाटों के पास काले, झागदार और बदबूदार पानी का नाला सीधे यमुना में मिल रहा है। एक तरफ जहां देश, विदेश के साथ ही स्थानीय श्रद्धालु यमुना में आचमन और स्नान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ ही मीटर दूर से सीवर का पानी सीधे नदी में बह रहा है। रात होते ही इन्हें पूरी तरह खोल दिया जाता है। कार्तिक नियम स्नान करने वालीं श्रीमती मंजू शर्मा का कहना है कि यमुना में गंदगी करना महापाप ही नहीं श्रद्धालुओं की आस्था पर कुठाराघात है।दूसरी बड़ी समस्या घाटों पर प्रकाश व्यवस्था की है। केशी घाट को छोड़ दें तो इमलीतला, श्रृंगार घाट, बिहार घाट, आंधेर घाट, कालीयदमन घाट जैसे कई प्राचीन घाट शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। सबसे अधिक परेशानी ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करने वाले साधकों को होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइटें या तो खराब पड़ी हैं या लगी ही नहीं हैं। इससे शाम की आरती के बाद लौटने वाले श्रद्धालुओं, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी होती है। अंधेरे के कारण घाटों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी बढ़ गया है। श्रद्धालु रमेश शर्मा ने कहा कि हम यमुना मैया के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन घाट पर अंधेरा और नाले की बदबू मन खराब कर देती है।गौरतलब है कि वृंदावन में केशी घाट से बांके बिहारी मंदिर की ओर 600 मीटर में 8 घाटों के विकास के लिए 177.81 करोड़ रुपये की रिवर फ्रंट परियोजना पर काम चल रहा है। इसमें घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, बैठने के लिए बेंच और सुंदरीकरण का दावा किया गया है।