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Mathura News: जनपदीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Thu, 27 Aug 2026 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:31 AM IST
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Players display their prowess in the district-level competition
मथुरा। 70वीं माध्यमिक विद्यालयीय जनपदीय वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कलारीपयट्टू, थांगता एवं गतका आदि की प्रतियोगिताएं स्व. मोहन पहलवान स्टेडियम में हुईं। इसमें जनपद के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन मंडलीय प्रतियोगिताओं के लिए किया गया।
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वेटलिफ्टिंग में साकिब, गगन, भूपेश, विशाल, देवेंद्र और सोहिल का चयन मंडलीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। बॉक्सिंग में देवेश चौहान, फराज अली और दीपक बघेल ने स्थान बनाया। कलारीपयट्टू में प्रियांशु, माधव दुबे, अभय शाह, कुलदीप सिंह और सत्यम का चयन हुआ।
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गतका में राधिका चौधरी और नंदिनी चौधरी ने बेहतर प्रदर्शन कर मंडलीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया। निर्णायक की भूमिका राहुल शर्मा, सर्वेश सोलंकी, रजत चौधरी, बलभद्र सिंह, रूबी पंवार, डीके सिंह, पंकज चौधरी, जय प्रकाश और राजेंद्र प्रसाद आदि ने निभाई।
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