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सौंख। अग्रवाल समाज ने सर्वोदय हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलकर अग्रवाल सेवा सदन में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। इस शिविर में सैकड़ों मरीजों ने चिकित्सा परामर्श लिया। मरीजों को निशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। शिविर का शुभारंभ महेश अग्रवाल और डॉ गजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। डॉ प्रिंस अग्रवाल, डॉ शुभम अग्रवाल, डॉ हरि तेज आनंद, डॉ पंकज जैन, डॉ रविंद्र गोस्वामी और डॉ देवी प्रसाद शर्मा ने अपनी सेवाएं दीं। विशेष अग्रवाल और दाऊदयाल गर्ग सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। संवाद