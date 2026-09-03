Mathura News: नितिन मित्तल बने बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन

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पर्ची से हुए इस फैसले की चर्चा पूरे शिक्षा मंडल में बनी हुई है। मुख्य चुनाव अधिकारी सुभाष अग्रवाल सिक्का ने विधिक सलाह लेने के बाद बुधवार को सर्वसम्मति से पर्ची डालकर चुनाव परिणाम घोषित किया। पर्ची के माध्यम से नितिन मित्तल ने प्रदीप अग्रवाल को पछाड़कर जीत हासिल की। परिणाम की घोषणा के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी सुभाष अग्रवाल सिक्का, सह चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग, प्रभु अग्रवाल, धीरेंद्र अग्रवाल और मंत्री किशोर कुमार अग्रवाल समेत कई सदस्य मौजूद रहे।श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के तहत बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन पद के लिए 25 अगस्त को प्रदीप अग्रवाल और नितिन मित्तल के बीच मतदान हुआ था, जिसमें दोनों ही प्रत्याशियों को 48-48 बराबर मत मिले थे। बराबर मत मिलने के चलते दोनों प्रत्याशियों को डेढ़-डेढ़ वर्ष के लिए चेयरमैन बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में सहमति न बनने पर मामला बिगड़ गया। इसके बाद पर्ची डालकर फैसला करने का निर्णय लिया गया था।