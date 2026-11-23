मथुरा। पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राधावल्लभ ने प्राथमिक विद्यालय औरंगाबाद पर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर किया। अभियान के तहत जिले में 4,98,815 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।सीएमओ डॉ. राधावल्लभ ने बताया कि अभियान के पहले दिन 1317 बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। सोमवार से 27 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर पांच वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाएंगी। इसके लिए 928 टीमें लगाई गई हैं। इस मौके पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. रोहितास सिंह, चिकित्साधिकारी डॉ. रोहितास मीना, डॉ. पंकज सैनी, डॉ. अनुज, डॉ. पूनम, संतोष तिवारी, नेम सिंह, प्रधानाध्यापक सुनीता मौजूद रहीं। संवाद