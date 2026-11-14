Mathura News: प्रवासी पक्षियों से चहचहाने लगा जोधपुर झाल

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उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और वन विभाग ने इस वेटलैंड को विकसित किया है। बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के पक्षी विशेषज्ञ केपी सिंह ने बताया कि यहां 50 से अधिक प्रवासी प्रजातियों के हजारों पक्षी आते हैं। ये पक्षी सेंट्रल एशियन फ्लाई-वे के माध्यम से आठ हजार किलोमीटर तक की दूरी तय कर मथुरा पहुंचते हैं।जोधपुर झाल 200 से अधिक स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियों की शरण स्थली है। इनमें 15 से अधिक संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। सर्दियों के प्रवास पर यहां स्थलीय और जलीय दोनों तरह के प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। वहीं जोधपुर झाल पर विभिन्न आवास विकसित किए हैं। इनमें आठ जलीय निकाय, घास युक्त दलदल, घास का मैदान, झाड़ीदार क्षेत्र और जंगल शामिल हैं। यहां घास की बीस प्रजातियों के साथ जलीय वनस्पति प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है।ये प्रवासी पक्षी आते हैंहेडेड गूज, ग्रे-लैग गूज, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रोजी पेलिकन, डालमेशन पेलिकन, नार्दन शोवलर, नोर्दन पिनटेल, गार्गेनी, गेडवाल, नाब-बिल्ड डक, कॉमन पोचार्ड, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, टफ्टिड डक, पाइड एवोसेट, ब्लैक-टेल्ड गोडविट, रूडी शेल्डक, कॉमन शेल्डक, कॉमन टील, कॉमन कूट, ग्रे-हेडेड लेपविंग, सेन्डपाइपर, सिट्रिन वेगटेल, यलो वेगटेल के अलावा साइबेरियन स्टोनचौट, ब्लूथ्रोट, रायनेक, श्राइक, शोर्ट-ईयर्ड आउल, वेस्टर्न मार्श हैरियर, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल आदि हैं।