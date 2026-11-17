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मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजय राठी ने टॉस उछालकर तथा डायरेक्टर नितिन शर्मा, संदीप रघुवंशी, राजेंद्र खत्री ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। रॉयल्स के कप्तान निशांत त्यागी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 12 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 115 रन का स्कोर खड़ा किया।116 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टाइटन की टीम ने 11.3 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 118 रन मुकाबला पांच विकेट से जीत लिया। टाइटन के खिलाड़ी भरत ने 20 में 19 रन बनाए और तीन विकेट हासिल किए। उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। वाईके त्यागी और जेवी गुप्ता ने कमेंट्री की और स्कोरिंग की जिम्मेदारी आस्था अग्निहोत्री, राजकुमार और भावदीप सिसोदिया ने संभाली, जेडी शंकुआ और डीसी अग्रवाल ने अंपायरिंग की। इस मौके पर मनीष पांडेय, केके शर्मा, रणवीर सिंह, बुधराम चौधरी, प्रदीप कौशिक, एम. सुरेश आदि मौजूद रहे।