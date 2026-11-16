Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Audio regarding service and initiation under Premanand Maharaj goes viral Keli Kunj Ashram give clarification

वृंदावन: प्रेमानंद महाराज को लेकर वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप, केलिकुंज आश्रम ने बताया सुनियोजित षड्यंत्र

Mon, 16 Nov 2026 10:09 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 16 Nov 2026 10:09 PM IST
सार

वायरल ऑडियो में एक अज्ञात महिला ने दीक्षा और सेवा को लेकर कई दावे किए हैं। आश्रम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि बिना पुष्टि के ऐसे ऑडियो-वीडियो साझा न करें।

विज्ञापन
Audio regarding service and initiation under Premanand Maharaj goes viral Keli Kunj Ashram give clarification
प्रेमानंद महाराज के आश्रम ने ऑडियो को बताया सुनियोजित षड्यंत्र। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

संत प्रेमानंद महाराज की सेवा और दीक्षा से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक अज्ञात महिला द्वारा कई भ्रामक दावे किए गए हैं। श्रीहित राधा केलिकुंज आश्रम प्रबंधन ने इसे फर्जी और महाराज की छवि धूमिल करने का सुनियोजित षड्यंत्र बताया है।
विज्ञापन


वायरल ऑडियो में एक अज्ञात महिला की आवाज है। महिला दावा कर रही है कि उसने महाराज से शरणागत दीक्षा ली थी। ऑडियो के अनुसार, मदनटेर से केलिकुंज आश्रम आने के बाद व्यवस्थाओं में बदलाव आया। महिला का आरोप है कि दीक्षा के पांच महीने बाद हरियाणा की एक अन्य महिला ने उसे कुछ ऐसी बातें बताईं, जिससे उसे आघात पहुंचा। ऑडियो में सफेद और भगवा वस्त्रों की दीक्षा तथा सेवा को लेकर अप्रमाणित बातें कही जा रही हैं। 
विज्ञापन


आश्रम प्रबंधन ने इस मामले पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रबंधन का कहना है कि असामाजिक तत्व महाराज, उनके आश्रम और परिकर के खिलाफ भ्रामक सामग्री फैला रहे हैं। एआई और डिजिटल तकनीकों का दुरुपयोग कर फर्जी ऑडियो-वीडियो बनाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आश्रम प्रबंधन का कड़ा रुख
आश्रम प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यह सब सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। कुछ अराजक तत्व संत प्रेमानंद महाराज की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। वे अप्रमाणित और तथ्य-विकृत सामग्री प्रसारित कर रहे हैं। प्रबंधन ने ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। केलिकुंज आश्रम प्रबंधन ने देश-विदेश के सभी भक्तों से अपील की है। उनसे कहा गया है कि वे भ्रामक अफवाहों और अप्रमाणित आरोपों पर विश्वास न करें। संदिग्ध ऑडियो-वीडियो को बिना पुष्टि के साझा न करें।



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed