Mathura News: राहुल की हत्या के मामले में आज होगी सुनवाई

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हाईवे थाना क्षेत्र के विकास नगर निवासी राहुल गोस्वामी 17 नवंबर 2024 को लोटस गार्डन में महाविद्या कॉलोनी निवासी अखिल पटना के रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे। राहुल के पिता सत्यानंद गिरी ने आरोप लगाया था कि अखिल ने अपने बेटे सक्षम को भेजकर राहुल को पार्किंग में बुलाया, जहां गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई।तत्कालीन गोविंद नगर थाना प्रभारी देवपाल सिंह पुंडीर की विवेचना में अखिल पटना, उनके बेटे सक्षम के अलावा शुभम अग्रवाल, आकाश गुप्ता और संजय शर्मा के नाम सामने आए थे। बाद में मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। सीबीसीआईडी ने विवेचना में पाया कि संजय और सक्षम घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और दोनों के नाम विवेचना से अलग कर दिए गए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रिकॉर्ड में पाया कि राहुल को सक्षम ने फोन कर बुलाया था और घटना से पहले राहुल की अंतिम बातचीत भी सक्षम से हुई थी। आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।