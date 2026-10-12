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Mathura News: राहुल की हत्या के मामले में आज होगी सुनवाई

Mon, 12 Oct 2026 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:34 AM IST
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Hearing in Rahul murder case to be held today
मथुरा। लोटस गार्डन हत्याकांड मामले की सुनवाई आज एडीजे चतुर्थ अनुराग शर्मा की अदालत में होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस और सीबीसीआईडी की विवेचना में क्लीन चिट मिले एक हत्यारोपी को साक्ष्यों के आधार पर तलब किया है।
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हाईवे थाना क्षेत्र के विकास नगर निवासी राहुल गोस्वामी 17 नवंबर 2024 को लोटस गार्डन में महाविद्या कॉलोनी निवासी अखिल पटना के रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे। राहुल के पिता सत्यानंद गिरी ने आरोप लगाया था कि अखिल ने अपने बेटे सक्षम को भेजकर राहुल को पार्किंग में बुलाया, जहां गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई।
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तत्कालीन गोविंद नगर थाना प्रभारी देवपाल सिंह पुंडीर की विवेचना में अखिल पटना, उनके बेटे सक्षम के अलावा शुभम अग्रवाल, आकाश गुप्ता और संजय शर्मा के नाम सामने आए थे। बाद में मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। सीबीसीआईडी ने विवेचना में पाया कि संजय और सक्षम घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और दोनों के नाम विवेचना से अलग कर दिए गए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रिकॉर्ड में पाया कि राहुल को सक्षम ने फोन कर बुलाया था और घटना से पहले राहुल की अंतिम बातचीत भी सक्षम से हुई थी। आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।
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