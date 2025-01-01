Mathura News: सप्त रत्नों के कमल पर विराजे गिरिराज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:06 AM IST
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मथुरा। गोवर्धन की गिरिराज तलहटी में आयोजित अलौकिक छप्पन भोग दर्शन में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दिया। सप्त रत्नों और चांदी से बने कमल पुष्प पर शेषनाग के फन के नीचे विराजमान गिरिराज प्रभु के दिव्य स्वरूप को निहारने के लिए हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
भक्त घंटों तक प्रभु को एकटक निहारते रहे। कई श्रद्धालुओं की आंखों से प्रेम और भावुकता के आंसू छलक उठे। समिति के संस्थापक मुरारी अग्रवाल ने आरती उतारकर दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। इसके बाद देर रात तक भक्तों का रेला लगा रहा। शहनाई की सुरीली धुन, ब्रज की रासलीला और भजनों के बीच श्रद्धालु झूमते-नाचते रहे। वातावरण में चारों ओर गिरिराज महाराज के जयकारे गूंजते रहे। छप्पन भोग मेले में आने से पहले ब्रज के हजारों साधु-संतों ने प्रसादी ग्रहण की।
समिति की ओर से साधु-संतों को दान भी दिया गया। परिक्रमा मार्ग पर वाहनों के प्रतिबंध के कारण श्रद्धालु ई-रिक्शा से आयोजन स्थल तक पहुंचे, लेकिन दर्शन की लालसा के आगे असुविधाएं भी उनका उत्साह नहीं रोक सकीं। समिति के संरक्षक राजेंद्र कुमार सर्राफ, महामंत्री अशोक कुमार आढ़ती, दिनेश सादाबाद, कोषाध्यक्ष भगवान दास खंडेलवाल, देवेश सरन सर्राफ, नीरज गोयल, मुख्य संयोजक राघवेंद्र गर्ग, अनमोल बंसल, बांके बिहारी सोनी, कन्नू अग्रवाल, दिनेश मंगल, बनवारी लाल अग्रवाल, पंकज जौहरी आदि ने श्रद्धालुओं का पटुका पहनाकर स्वागत किया।
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भक्त घंटों तक प्रभु को एकटक निहारते रहे। कई श्रद्धालुओं की आंखों से प्रेम और भावुकता के आंसू छलक उठे। समिति के संस्थापक मुरारी अग्रवाल ने आरती उतारकर दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। इसके बाद देर रात तक भक्तों का रेला लगा रहा। शहनाई की सुरीली धुन, ब्रज की रासलीला और भजनों के बीच श्रद्धालु झूमते-नाचते रहे। वातावरण में चारों ओर गिरिराज महाराज के जयकारे गूंजते रहे। छप्पन भोग मेले में आने से पहले ब्रज के हजारों साधु-संतों ने प्रसादी ग्रहण की।
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समिति की ओर से साधु-संतों को दान भी दिया गया। परिक्रमा मार्ग पर वाहनों के प्रतिबंध के कारण श्रद्धालु ई-रिक्शा से आयोजन स्थल तक पहुंचे, लेकिन दर्शन की लालसा के आगे असुविधाएं भी उनका उत्साह नहीं रोक सकीं। समिति के संरक्षक राजेंद्र कुमार सर्राफ, महामंत्री अशोक कुमार आढ़ती, दिनेश सादाबाद, कोषाध्यक्ष भगवान दास खंडेलवाल, देवेश सरन सर्राफ, नीरज गोयल, मुख्य संयोजक राघवेंद्र गर्ग, अनमोल बंसल, बांके बिहारी सोनी, कन्नू अग्रवाल, दिनेश मंगल, बनवारी लाल अग्रवाल, पंकज जौहरी आदि ने श्रद्धालुओं का पटुका पहनाकर स्वागत किया।
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