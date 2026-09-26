यूपी: रविवार को खुले रहेंगे बैंक, 28 से 30 सितंबर की हड़ताल में नहीं रुकेंगे काम; ये सेवाएं रहेंगी चालू

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हड़ताल से पहले बैंकिंग काम निपटाने के लिए रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। 27 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए काम करेंगे। ऐसे में ग्राहक हड़ताल से पहले जरूरी लेन-देन और अन्य बैंकिंग कार्य कर सकेंगे।हड़ताल के दौरान एटीएम से लेन-देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिये 24 घंटे लेन-देन किया जा सकेगा। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी चालू रहेगी। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) और व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से भी कई सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।समिति ने ग्राहकों से अपील की है कि वे हड़ताल से पहले जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे कर लें। डिजिटल माध्यमों का अधिक इस्तेमाल करें।यूपीआई से भुगतान और धन हस्तांतरणआईएमपीएस से तत्काल धन हस्तांतरणआरटीजीएस और एनईएफटी से लेन-देनएटीएम से नकद निकासी और अन्य उपलब्ध सेवाएंमोबाइल और इंटरनेट बैंकिंगबिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएंडिजिटल माध्यमों से बिल भुगतान और अन्य ऑनलाइन लेन-देन