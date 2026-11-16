वृंदावन पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद: परिवार संग किए ठाकुरजी के दर्शन, 2027 के लिए की ये प्रार्थना

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पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि जो हम नहीं सोच पाते हैं वह ठाकुर बांकेबिहारी सोचते हैं। वह हम सभी एवं मानवता के लिए सोचते हैं। वर्ष 2026 के शुरुआत में देखा कि विश्व में उथलपुथल हो गई। भारत में भी उथल पुथल हो चुकी, लेकिन वह धीरे-धीरे शांत हो रहा है। यह सब बांकेबिहारी महाराज की कृपा है।उन्होंने कहा कि श्रीबांकेबिहारी से प्रार्थना की है कि पूरी मानवता का कल्याण हो। सभी सुखी और शांत रहें। जो द्वंद है वह पूरी तरह से समाप्त हो। उन्होंने वर्ष 2027 के लिए प्रार्थना की है कि वर्ष सभी के लिए अच्छा हो। उन्होंने कहा कि ठाकुरजी ने दो माह में ही उन्हें वृंदावन बुला लिया। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल उन्होंने कहा कि वह रिपोर्ट अभी संसद के विचाराधीन है।