यूपी: 'काशी-अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी', हेमा मालिनी बोलीं- प्रदेश में फिर बनेगी भाजपा सरकार

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बैठक में पहुंचीं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। ऐसे में मथुरा में आयोजित यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की नींव इस बैठक के माध्यम से रखी जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के हित और विकास के लिए पार्टी जिस तरह काम करती आई है, उसी क्रम में आगे भी निरंतर काम करती रहेगी।वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद हेमा मालिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुप्पी साधे रखी।