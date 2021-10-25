Mathura News: भीड़ उमड़ी तो जाम हो गया शहर

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गोवर्धन चौराहा, मंडी चौराहा, कृष्णा नगर, होलीगेट, डीग गेट, भरतपुर गेट, कृष्णा नगर समेत कई क्षेत्रों की सड़कों पर वाहनों का अचानक दबाव बढ़ गया। इसके चलते कई मार्गों पर लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे लोगों को काफी देर तक वाहनों में इंतजार करना पड़ा। चौक-चौराहों पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने मशक्कत के बाद वाहनों को निकलवाकर यातायात को सुचारू कराया। एसपी ट्रैफिक राजेश तिवारी का कहना है कि रक्षाबंधन के कारण वाहनों का दबाव बढ़ा है। प्रत्येक चौक-चौराहे पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

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मथुरा। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर दिखाई दिया। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम लग गया। जगह-जगह वाहन रेंगते नजर आए। राहगीरों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ी।