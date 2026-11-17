1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि एसआईआर के बाद प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं। एसआईआर से पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई। यही कारण है कि योजना बैठक में पार्टी नेताओं ने बूथ स्तर पर अभियान चलाकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने का लक्ष्य रखा है।