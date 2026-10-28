एमएलसी चुनाव: शिक्षकों के 'मास्टर' बने आकाश, मानवेंद्र बने स्नातकों के 'गुरूजी', इतने मतों से दर्ज की जीत

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पार्टी नेताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षक निर्वाचन में सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी को 4,263 मतों के अंतर से पराजित किया। डॉ. आकाश अग्रवाल को कुल 14,046 मत प्राप्त हुए, जबकि हरिकिशोर तिवारी को 9,783 मत मिले। इस निर्वाचन में कुल 29,865 मत पड़े, जिनमें से 2,128 मत निरस्त हुए।वहीं, स्नातक निर्वाचन में भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सपा प्रत्याशी शशांक यादव को 8,856 मतों के अंतर से हराया। डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को कुल 31,393 मत प्राप्त हुए, जबकि शशांक यादव को 22,537 मत मिले। इस प्रकार, शिक्षक सीट पर सपा और स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की।