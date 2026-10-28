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एमएलसी चुनाव: शिक्षकों के 'मास्टर' बने आकाश, मानवेंद्र बने स्नातकों के 'गुरूजी', इतने मतों से दर्ज की जीत

Wed, 28 Oct 2026 02:26 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 28 Oct 2026 02:26 PM IST
सार

आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन में सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने भाजपा के हरिकिशोर तिवारी को 4,263 मतों से हराया। वहीं, स्नातक निर्वाचन में भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सपा के शशांक यादव को 8,856 मतों से पराजित किया।
 

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Agra MLC Election Results: SP Wins Teacher Seat, BJP Bags Graduate Constituency
आकाश अग्रवाल और मानवेन्द्र सिंह - फोटो : वीडियो ग्रेब

विस्तार
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आगरा खंड शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव में शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) और स्नातक सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है।
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पार्टी नेताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षक निर्वाचन में सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी को 4,263 मतों के अंतर से पराजित किया। डॉ. आकाश अग्रवाल को कुल 14,046 मत प्राप्त हुए, जबकि हरिकिशोर तिवारी को 9,783 मत मिले। इस निर्वाचन में कुल 29,865 मत पड़े, जिनमें से 2,128 मत निरस्त हुए।
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वहीं, स्नातक निर्वाचन में भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सपा प्रत्याशी शशांक यादव को 8,856 मतों के अंतर से हराया। डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को कुल 31,393 मत प्राप्त हुए, जबकि शशांक यादव को 22,537 मत मिले। इस प्रकार, शिक्षक सीट पर सपा और स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की।
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