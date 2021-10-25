Mathura News: चालान की भरमार, सड़क पर नियम तार-तार

विज्ञापन

--

--

--

--

प्रवर्तन टीम विभागीय राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही सड़क पर उतरती है। आंकड़ों के अनुसार, बीते अक्तूबर माह में 3013 चालान कर 46 लाख रुपये का राजस्व जुटाया गया, जिसमें 112 ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। इन भारी-भरकम आंकड़ों के बावजूद सड़कों पर अनुशासन न दिखना विभाग की ढीली कार्यप्रणाली को उजागर करता है।अप्रैल से अक्तूबर तक का कुल लेखा-जोखाकुल चालान संख्या - 29260कुल सीज वाहन - 1218कुल शमन शुल्क वसूली - करीब 6.29 करोड़ रुपयेओवरलोड चालान - 2066ओवरलोड सीज वाहन - 638ओवरलोड से वसूला शुल्क - करीब 4 करोड़ रुपयेनोट:-बिना सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन चलाना, प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) न होना, बिना हेलमेट और बिना एचएसआरपी गाड़ी चलाना आदि के चालान शामिल हैं।नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन चालक को बख्शा नहीं जाएगा। हाईवे के साथ-साथ अब ग्रामीण और अंदरुनी मार्गों पर भी पुलिस के साथ मिलकर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर ओवरलोड और बिना फिटनेस दौड़ रहे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। - राजेश राजपूत, एआरटीओ (प्रवर्तन)