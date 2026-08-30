Mainpuri News: जानलेवा हमले में वांछित युवक गिरफ्तार

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मैनपुरी। थाना कुर्रा पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि एक अगस्त नगला किशोरी जनपद इटावा निवासी गौरव ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि उनके भाई सौरभ पर पवन उर्फ लऊआ निवासी नगला शीशिया थाना सैफई जनपद इटावा, अब्बास निवासी मोहब्बतपुर गांव मोहब्बतपुर. अंकित निवासी बहादुरपुर, महेंद्र निवासी मोहब्बतपुर, अविनाशी निवासी बहादुरपुर इटावा व दो अन्य ने जानलेवा हमला किया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। रविवार को जानलेवा हमले के मामले में सुधीर उर्फ करना निवासी नगला शीशिया जनपद इटावा को लखनीपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से देसी पिस्टल व कारतूस मिले। सीओ करहल अजय कुमार सिंह ने बताया कि सुधीर पर 14 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। संवाद