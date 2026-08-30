Mainpuri News: प्राथमिकी दर्ज कराने पर युवक को सरिया मारकर किया घायल

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मोहल्ला पुरोहिताना निवासी राधा देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 28 की रात करीब 10:30 बजे पुत्र विशाल अपने साथी अंकित के साथ मौसी के घर से राखी बंधवाकर घर लौट रहा था। तभी नगरिया चौराहे पर करन, बबलू, मुकुल, राहुल गोस्वामी और सुमित निवासी नगरिया चौराहा ने पुत्र व दोस्त पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। लोगों को एकत्रित होता देख हमलावर भाग गए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रविवार सुबह जब विशाल पक्ष का बल्लन नगरिया चौराहे से गुजर रहा था, तभी विपक्षियों ने उस पर हमला कर दिया। सरिया से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि झगड़े के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। रविवार की घटना की जांच कर कराई जा रही है।