Mainpuri News: वाहन की टक्कर से युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 05 Sep 2026 12:15 AM IST
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कुरावली। हाईवे पर ग्राम गहियरपुर के सामने बृहस्पतिवार रात एक वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अशोकपुर खटकानी निवासी धनराज सिंह (35) वर्ष बृहस्पतिवार रात हाईवे से जा रहे थे। गहियरपुर के सामने एक वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरावली ले जाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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