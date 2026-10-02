Mainpuri News: बाइक गिरने के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:39 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:39 AM IST
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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के नगरिया बाईपास रोड पर बाइक गिरने के विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। कंपोजिट वाइन शॉप के संचालक और साथियों ने ईंट-पत्थर और धारदार हथियारों से वार कर युवक को घायल कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
गांव नगला कैथ निवासी रामसुंदर 27 सितंबर की शाम सब्जी खरीदने के लिए नगरिया बाईपास रोड पर गए थे। वहां कंपोजिट वाइन शॉप के पास बाइक खड़ी कर वह फोन पर किसी से बातचीत करने लगे। तभी ठेके से निकले एक युवक ने धक्का देकर उनकी बाइक गिरा दी। जब रामसुंदर ने विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। ठेका स्वामी कर्मवीर अपने साथियों के साथ रामसुंदर पर ईंट-पत्थर और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की पत्नी नीरज की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमलावरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।
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गांव नगला कैथ निवासी रामसुंदर 27 सितंबर की शाम सब्जी खरीदने के लिए नगरिया बाईपास रोड पर गए थे। वहां कंपोजिट वाइन शॉप के पास बाइक खड़ी कर वह फोन पर किसी से बातचीत करने लगे। तभी ठेके से निकले एक युवक ने धक्का देकर उनकी बाइक गिरा दी। जब रामसुंदर ने विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। ठेका स्वामी कर्मवीर अपने साथियों के साथ रामसुंदर पर ईंट-पत्थर और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की पत्नी नीरज की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमलावरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।
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