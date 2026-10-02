Mainpuri News: बाइक गिरने के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला

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गांव नगला कैथ निवासी रामसुंदर 27 सितंबर की शाम सब्जी खरीदने के लिए नगरिया बाईपास रोड पर गए थे। वहां कंपोजिट वाइन शॉप के पास बाइक खड़ी कर वह फोन पर किसी से बातचीत करने लगे। तभी ठेके से निकले एक युवक ने धक्का देकर उनकी बाइक गिरा दी। जब रामसुंदर ने विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। ठेका स्वामी कर्मवीर अपने साथियों के साथ रामसुंदर पर ईंट-पत्थर और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की पत्नी नीरज की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमलावरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।