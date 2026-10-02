Mainpuri News: नवीन मंडी में किसानों ने किया हंगामा
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:38 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:38 AM IST
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मैनपुरी। नवीन मंडी परिसर में बृहस्पतिवार को अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। किसी ने दोपहर दो बजे के बाद मंडी में फसलों की खरीद बंद करने की अफवाह फैला दी। इस पर किसान आक्रोशित हो उठे। दर्जनों किसान एकत्र होकर मंडी के मुख्य द्वार पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। किसानों का कहना था कि समय सीमा तय होने से दूर-दराज से आए लोगों का माल बिकने से रह जाएगा, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मंडी के सचिव मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि फसल खरीद के लिए समय की कोई पाबंदी या सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अत्यधिक आवक होने के कारण मंडी परिसर और मुख्य मार्ग पर भारी जाम की स्थिति बन रही थी। यातायात को व्यवस्थित और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से केवल कुछ समय के लिए मुख्य गेट को बंद किया गया था। इसके बाद ही किसान शांत हुए। संवाद
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