Mainpuri News: मैनपुरी आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:42 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 12 बजे से कुसमरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
---
भजन-कीर्तन
- शाम 7 बजे से करहल रोड स्थित श्रीद्वारिकाधीश मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन।
---
गांधी जयंती कार्यक्रम
- सुबह 7 बजे से नगर पालिका परिषद से प्रभातफेरी का आयोजन।
- सुबह 9 बजे सभी शिक्षण संस्थाओं में गांधी जयंती पर गोष्ठी का आयोजन।
- सुबह 10 बजे से जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन।
विज्ञापन
- दोपहर 12 बजे से कुसमरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
भजन-कीर्तन
- शाम 7 बजे से करहल रोड स्थित श्रीद्वारिकाधीश मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन।
गांधी जयंती कार्यक्रम
- सुबह 7 बजे से नगर पालिका परिषद से प्रभातफेरी का आयोजन।
- सुबह 9 बजे सभी शिक्षण संस्थाओं में गांधी जयंती पर गोष्ठी का आयोजन।
- सुबह 10 बजे से जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन।