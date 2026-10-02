Mainpuri News: मैनपुरी आज के कार्यक्रम

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- दोपहर 12 बजे से कुसमरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।







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भजन-कीर्तन







- शाम 7 बजे से करहल रोड स्थित श्रीद्वारिकाधीश मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन।



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गांधी जयंती कार्यक्रम



- सुबह 7 बजे से नगर पालिका परिषद से प्रभातफेरी का आयोजन।







- सुबह 9 बजे सभी शिक्षण संस्थाओं में गांधी जयंती पर गोष्ठी का आयोजन।



- सुबह 10 बजे से जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन।



श्रीमद्भागवत कथा