Mainpuri News: प्यार में धोखा... हादसे से हत्या

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चंदाई-औंछा-लखौरा मार्ग पर एक महिला की संदिग्ध मौत हुई थी। एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने बताया कि यह हादसा नहीं था, बल्कि विवाहिता महिला की हत्या प्रेमी ने शक में की थी। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर थाना क्षेत्र के गांव चंदाई के पास औछा-लखौरा मार्ग पर एक अनियंत्रित वैन की टक्कर से विवाहिता सुमन की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस पहले इसे एक सामान्य हादसा मान रही थी। मृतका के भाई शिशुपाल निवासी टीकराहार ने प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि बहन की हत्या अरविंद उर्फ डंकू निवासी गांव चंदाई ने की है। पुलिस ने जब मामले में गहनता से जांच की तो हत्या की अहम जानकारियां हाथ लगीं।इस पर आरोपी अरविंद को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। थाने में उससे पूछताछ की तो पहले तो वह इसे हादसा बताता रहा लेकिन सख्ती से पूछताछ होने पर वह टूट गया। उसने बताया कि सुमन के साथ पिछले 10-12 वर्षों से प्रेम संबंध थे। उसे शक हो गया था कि सुमन किसी और के संपर्क में है और उसे धोखा दे रही है। इसी शक ने ईर्ष्या का रूप ले लिया, उसने सोचा कि वह सुमन को मार देगा। 25 सितंबर को जब सुमन मार्ग से गुजर रही थी, तब अपनी वैन से उसे टक्कर मार दी।महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर घटना में प्रयुक्त वैन के साथ मुख्य हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल करते हुए प्रेम संबंधों में उपजे शक को हत्या की वजह बताया है।अभिषेक तिवारी, एसपी ग्रामीण