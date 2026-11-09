मैनपुरी में बड़ी वारदात: युवक की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने दो दिन पहले भी किया था जानलेवा हमला

मैनपुरी के करहल में कुछ दिन पहले हुए झगड़े की रंजिश ने सोमवार शाम को खूनी रूप ले लिया। बाइक से दोस्तों के साथ जा रहे 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले के दौरान जान बचाकर भागे दोस्त ने बताया कि दो दिन पहले भी जानलेवा हमला किया गया था। एसपी ग्रामीण और सीओ ने पीजीआई सैफई पहुंच कर घटना की जानकारी जुटाई।

थाना क्षेत्र के गांव नगला अलाई निवासी अरजेश (22) सोमवार शाम को साथी कन्हैया लाल उर्फ काला निवासी किरथूआ और नितिन निवासी कुदइया के साथ पल्सर बाइक से घर आ रहा था। शाम करीब चार बजे जैसे ही वह कनकपुर गांव के पास पहुंचे, तभी बाइक से आए गांव छबीले निवासी युवक ने उसकी कनपटी को निशाना बनाकर गोली चला दी।

कनपटी पर गोली लगने के बाद अरजेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इस बीच हमलावर अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकला। हमले से घबराए अरजेश के दोनों साथी मौके से भाग निकले और गांव आकर घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद अरजेश के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आनन-फानन पीजीआई सैफई ले जाया गया। वहां जांच के बाद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी, सीओ अजय सिंह चौहान ने पीजीआई सैफई पहुंच कर घटना की जानकारी जुटाई। मृतक के दोस्त कन्हैया ने बताया कि दो दिन पहले भी फायरिंग की गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हालांकि अभी तक पुलिस को घटना के संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। सैफई पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है।



पकड़े गए आरोपी को छोड़ने का आरोप

मृतक अरजेश के दोस्त कन्हैया ने बताया कि दो दिन पूर्व हुए हमले की घटना के बाद पुलिस ने एक हमलावर को पकड़ लिया था, मगर कुछ लोगों की मध्यस्थता के बाद उसे बिना कार्रवाई ही थाने से छोड़ दिया गया। उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है।



