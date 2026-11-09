Mainpuri News: खेत पर जा रहे युवक को लाठी-डंडों से पीटा

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भोगांव। गांव मौजेपुर हविलिया में खेत पर जा रहे युवक को रंजिश के चलते लाठी-डंडों से पीटा गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार हमलावरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के गांव मौजेपुर हविलिया निवासी भानु प्रताप ने बताया कि रविवार रात करीब 10:30 बजे घर से खेत पर जा रहे थे। तभी रास्ते में रामदास के घर के सामने योगेश, रतनेश उर्फ रामू, विकास और शिवम ने रोक लिया। आरोपी उसे गालियां देने लगे, जब विरोध किया तो सभी हमलावर हो गए। उन्हें लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। सीओ भोगांव रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि घायल का मेडिकल कराने के साथ ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।