भयानक हादसा: ड्यूटी पर जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने राैंदा, पेट के ऊपर से निकल गया पहिया; अस्पताल में माैत
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Arun Parashar Updated Sun, 04 Oct 2026 01:20 PM IST
सार
मैनपुरी में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। ड्यूटी पर जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने राैंद दिया। वाहन का पहिया युवक के पेट के ऊपर से निकल गया। अस्पताल में इलाज के दाैरान युवक की माैत हो गई।
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विस्तार
मैनपुरी के किशनी में बाइक एजेंसी पर ड्यूटी करने जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने राैंद दिया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने घायल को एंबुलेंस से सीएचसी भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर सैफई रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी माैत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
ग्वालियर-बरेली हाईवे पर गांव नगला काशी निवासी श्याम (24) पुत्र अंगद सिंह नगर की एक बाइक एजेंसी पर मैकेनिक का कार्य करते थे। सुबह करीब 10 बजे युवक ड्यूटी करने जा रहा था। जैसे ही वह हाईवे पर तहसील के सामने आया, सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अज्ञात वाहन का टायर उसके पेट के ऊपर से निकल गया। चालक वाहन लेकर नवीन मंडी की तरफ भाग गया।
स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से घायल को सीएचसी भिजवाया, जहां चिकित्सक ने श्याम की हालत नाजुक देखते हुए सैफई रैफर कर दिया। इलाज के दौरान दो घंटे बाद दोपहर 12 बजे श्याम की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक श्याम अपने माता पिता के दो पुत्र और दो पुत्रियों में सबसे बड़ा था। घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। थाना प्रभारी गगन गौड़ ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। पोस्टमार्टम की प्रकिया सैफई से हो रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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ग्वालियर-बरेली हाईवे पर गांव नगला काशी निवासी श्याम (24) पुत्र अंगद सिंह नगर की एक बाइक एजेंसी पर मैकेनिक का कार्य करते थे। सुबह करीब 10 बजे युवक ड्यूटी करने जा रहा था। जैसे ही वह हाईवे पर तहसील के सामने आया, सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अज्ञात वाहन का टायर उसके पेट के ऊपर से निकल गया। चालक वाहन लेकर नवीन मंडी की तरफ भाग गया।
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स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से घायल को सीएचसी भिजवाया, जहां चिकित्सक ने श्याम की हालत नाजुक देखते हुए सैफई रैफर कर दिया। इलाज के दौरान दो घंटे बाद दोपहर 12 बजे श्याम की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक श्याम अपने माता पिता के दो पुत्र और दो पुत्रियों में सबसे बड़ा था। घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। थाना प्रभारी गगन गौड़ ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। पोस्टमार्टम की प्रकिया सैफई से हो रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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