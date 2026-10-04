भयानक हादसा: ड्यूटी पर जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने राैंदा, पेट के ऊपर से निकल गया पहिया; अस्पताल में माैत

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ग्वालियर-बरेली हाईवे पर गांव नगला काशी निवासी श्याम (24) पुत्र अंगद सिंह नगर की एक बाइक एजेंसी पर मैकेनिक का कार्य करते थे। सुबह करीब 10 बजे युवक ड्यूटी करने जा रहा था। जैसे ही वह हाईवे पर तहसील के सामने आया, सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अज्ञात वाहन का टायर उसके पेट के ऊपर से निकल गया। चालक वाहन लेकर नवीन मंडी की तरफ भाग गया।स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से घायल को सीएचसी भिजवाया, जहां चिकित्सक ने श्याम की हालत नाजुक देखते हुए सैफई रैफर कर दिया। इलाज के दौरान दो घंटे बाद दोपहर 12 बजे श्याम की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक श्याम अपने माता पिता के दो पुत्र और दो पुत्रियों में सबसे बड़ा था। घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। थाना प्रभारी गगन गौड़ ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। पोस्टमार्टम की प्रकिया सैफई से हो रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।