Mainpuri News: करंट लगने से महिला और किशोर की मौत

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मैनपुरी। जनपद में रविवार देर शाम अलग-अलग स्थानों पर घटनाओं में एक महिला और किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। थाना कुरावली क्षेत्र के मोहल्ला सुजरई निवासी हसन (15) रविवार शाम करीब सात बजे बिजली का बोर्ड सही कर रहा था। उसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना कोतवाली क्षेत्र के गांव गनेशपुर में हुई। रुक्मिणी (32) रविवार शाम करीब सात बजे बरामदे में बैठी थीं। उसने टेबल फैन का प्लग लगाया, तभी करंट की चपेट में आ गई। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने रुक्मिणी को मृत घोषित कर दिया। दोनों ही घटनाओं के बारे में पुलिस को मीमो भेज कर सूचना दी गई।