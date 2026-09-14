सत्ता का संग्राम: करहल में किसानों और युवाओं के मुद्दे, जनता का कैसा मूड? इस रिपोर्ट में देखें क्या बोले लोग
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में जनता का मूड जानने के लिए अमर उजाला की टीम अपने विशेष कार्यक्रम ‘सत्ता का संग्राम’ के तहत करहल विधानसभा पहुंची। टीम ने किसानों, युवाओं और स्थानीय लोगों से बात की।
विस्तार
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच अमर उजाला की 'सत्ता का संग्राम' अभियान टीम ने करहल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान टीम ने किसानों, युवाओं और स्थानीय निवासियों से आगामी चुनावों के मुद्दों और क्षेत्र के विकास पर विस्तृत बातचीत की। वर्तमान में यहां समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव विधायक हैं।
विकास के मुद्दे पर बोले करहल के लोग
करहल के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में विकास की जरूरत है। यहां पर ज्यादातर सपा के विधायक ही बनते आए हैं। जो लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरे हैं। यहां ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। एक अन्य निवासी ने कहा कि करहल की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली इन सभी मुद्दों को देखते हुए हम इस बार मतदान करेंगे।
योगी सरकार को लेकर क्या बोले लोग
कुछ स्थानीय निवासियों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत की उम्मीद जताई और योगी सरकार के सुशासन की सराहना की। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलने का भी उल्लेख किया गया। किसानों ने बताया कि पहले खेत में पानी देने जाते समय डर लगता था, लेकिन अब गुंडाराज खत्म होने से भय का माहौल नहीं है। उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता जताई जो उनकी समस्याओं को सुने और उनके साथ खड़ा रहे। एक युवा ने कहा कि विधायक ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास काम नहीं किया है और उन्हें बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, जबकि करहल में पढ़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
करहल के ग्रामीण इलाके के लोग क्या बोले
ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों ने विकास की कमी को उजागर किया। रात में बिजली न आने की समस्या से लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि विधायक जनता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़क की खराब हालत भी एक प्रमुख मुद्दा है।
करहल के युवाओं ने सड़क, शिक्षा और रोजगार पर बात की
युवाओं ने सड़कों पर गड्ढों की समस्या बताई, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। शिक्षा, विकास और रोजगार उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कुछ युवाओं ने विधायक के काम से संतुष्टि जताई, उनका कहना है कि विधायक सबकी बात सुनते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे करहल में विकास हो रहा है। वहीं, कुछ अन्य युवा विधायक के काम से असंतुष्ट दिखे और उन्होंने ऐसे नेता की चाहत जताई जो जनता के बीच रहे और उनके काम आए। वे मौजूदा राज्य सरकार से खुश हैं, लेकिन स्थानीय विधायक को बदलना चाहते हैं।
करहल में किसानों के मुद्दे क्या?
किसानों ने खाद की समस्या बताई, जो या तो समय पर नहीं मिल रही है या महंगी मिल रही है। बिजली की अनिश्चित आपूर्ति से भी वे परेशान हैं। किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है और रात में बिजली न होने से परेशानी होती है। किसानों की मांग है कि उन्हें मुफ्त बिजली, कर्ज माफी और उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वे मतदान करने की बात कह रहे हैं।
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