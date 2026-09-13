Mainpuri News: फॉल्ट उड़ा रहा बिजली ...गर्मी दे रही परेशानी
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:38 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:38 PM IST
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मैनपुरी। फॉल्ट के कारण बिजली का करंट उड़ रहा है। रविवार को बिजली आपूर्ति कई बार बाधित रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। देवी रोड उपकेंद्र क्षेत्र में पेड़ों की छंटाई के चलते सुबह आठ से 11:30 बजे तक आपूर्ति बंद रही। सुबह करीब पांच बजे देवी रोड फीडर में फॉल्ट होने से छह बजे तक बिजली गुल रही।
देवी रोड क्षेत्र में ही दोपहर करीब 3:30 बजे मेन सप्लाई फेल होने से आपूर्ति फिर से ठप हो गई। कर्मचारियों ने फॉल्ट दुरुस्त करने के बाद शाम 5:48 बजे बिजली सप्लाई सुचारू की। एक ही दिन में कई बार आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं, पावर हाउस उपकेंद्र क्षेत्र के राधारमन रोड पर ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से फॉल्ट हो गया।
कर्मचारियों ने करीब एक घंटे में मरम्मत कर आपूर्ति सुचारू की। दोपहर करीब तीन बजे खरपरी फीडर में फॉल्ट से 33केवी मेन सप्लाई फेल हो गई। कर्मचारियों ने आधे घंटे में फॉल्ट ठीक कर 3:30 बजे आपूर्ति बहाल कर दी।
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देवी रोड क्षेत्र में ही दोपहर करीब 3:30 बजे मेन सप्लाई फेल होने से आपूर्ति फिर से ठप हो गई। कर्मचारियों ने फॉल्ट दुरुस्त करने के बाद शाम 5:48 बजे बिजली सप्लाई सुचारू की। एक ही दिन में कई बार आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं, पावर हाउस उपकेंद्र क्षेत्र के राधारमन रोड पर ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से फॉल्ट हो गया।
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कर्मचारियों ने करीब एक घंटे में मरम्मत कर आपूर्ति सुचारू की। दोपहर करीब तीन बजे खरपरी फीडर में फॉल्ट से 33केवी मेन सप्लाई फेल हो गई। कर्मचारियों ने आधे घंटे में फॉल्ट ठीक कर 3:30 बजे आपूर्ति बहाल कर दी।
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