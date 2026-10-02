Mainpuri News: प्रशासनिक आश्वासन के बाद धरना स्थगित

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नवीगंज। तरावादेव टोल प्लॉजा पर 15 सितंबर से चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शाम प्रशासनिक आश्वासन के बाद शुक्रवार को स्थगित कर दिया गया है। एसडीएम भोगांव पीयूष जायसवाल ने किसानों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि किसानों की मांगें जिलाधिकारी और उच्चाधिकारियों के समक्ष रखी गई हैं। समस्या का समाधान एक माह दस दिन के भीतर कराने का आश्वासन दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि किसानों की मांगों और मुआवजे में भेदभाव को खत्म कर समान दर देने के मुद्दे पर प्रशासन से बात हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित 1 माह 10 दिन के भीतर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन शुरू करेंगे।