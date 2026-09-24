Mainpuri News: पुलिस ने दोहराई शिक्षक हत्याकांड की वारदात

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मूल रूप से आगरा के थाना एत्मादपुर स्थित गांव गुढ़ा बहरामपुर निवासी यशपाल सिंह पिछले करीब 20 वर्षों से बचपन के दोस्त रामपाल के साथ डीएम आवास के पास स्थित घर में में रह रहे थे। वह उस्मानपुर विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। 21 सितंबर की दोपहर करीब 2:15 बजे विद्यालय में छुट्टी के बाद यशपाल अपने साथी रामपाल और महिला शिक्षिका कुसुम के साथ घर लौट रहे थे। तभी एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा स्थित नदी के पुल के पास बाइक सवार हमलावरों ने यशपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रामपाल ने इस हत्याकांड में खुद को चश्मदीद बताते हुए अपने सगे भाई रामवीर व उनके दो पुत्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने हत्याकांड वाले स्थान पर इस घटना को फिर से दोहराया।शिक्षक की हत्या में आरोपियों के काफी करीब हैं। कुछ अहम सबूत और जानकारी हाथ लगी है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा। गणेश प्रसाद साहा, एसपी, मैनपुरी