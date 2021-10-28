Mainpuri News: कार से टक्कर मारकर हत्या करने वाला गिरफ्तार

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सीओ भोगांव रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि 26 जुलाई की रात थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव निवासी सुखवीर चार लोगों ने सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सुखवीर का 14 लाख रुपये का बीमा करवा रखा था। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि वे हत्या को सामान्य सड़क हादसे की शक्ल देकर एलआईसी से आसानी से लाखों रुपये की रकम वसूल लेंगे। पुलिस की तफ्तीश में कार से टक्कर मारकर सुखवीर की हत्या करने वाले आरोपियों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तीन आरोपी पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक सूचना पर हत्या में शामिल वांछित को थानाध्यक्ष आशीष दुबे ने बिछवां पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपी अमनेंद्र उर्फ अमन निवासी मुरली नगर आदर्श नगर भोगांव ने जुर्म कबूला।