Mainpuri News: बेहतर रिपोर्ट वाले विद्यालय ही बनेंगे परीक्षा केंद्र

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माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 21 सितंबर तक जनपद स्तर से यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कॉलेजों की सूची मांगी थी। जिलाधिकारी के निर्देशन में प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदनों की तीन स्तरीय जांच के बाद सूची बोर्ड को भेजी जा चुकी है। उम्मीद है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करेगा। विभागीय सूत्रों की मानें तो 2027 की परीक्षा में वही कॉलेज केंद्र बनाए जाएंगे जिनकी छवि 2026 की बोर्ड परीक्षा के दौरान अच्छी रही है। उन कॉलेजों को परीक्षा केंद्रों की सूची से बाहर किया जाएगा जिनमें 2026 की परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है। माना जा रहा है कि 2027 की परीक्षा के दौरान केंद्रों की संख्या 80 से 90 के बीच होगी।माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर जनपद से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन करने वाले केंद्रों का सत्यापन कर रिपोर्ट परिषद को भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र का निर्धारण परिषद को ही ऑनलाइन करना है। परिषद किसी भी समय केंद्रों की सूची जारी कर सकता है। सूची प्राप्त होते ही आपत्तियों और प्रत्यावेदन के लिए सार्वजनिक की जाएगी। - सतीश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक