फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Young man beaten after being waylaid; mobile phone dropped.

Mainpuri News: रास्ता रोक कर युवक को पीटा, मोबाइल गिरा

Sat, 10 Oct 2026 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 10 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Young man beaten after being waylaid; mobile phone dropped.
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार शाम साइकिल से घर जा रहे युवक को कुछ लोगों ने रास्ते में रोक लिया और लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान युवक का मोबाइल भी कहीं गिर गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। नगला रमन निवासी विपिन कुमार ने बताया कि 9 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे शहर से वापस घर जा रहा था। बंबा पटरी वाली सड़क पर पहुंचा, वहां पर पड़ोसी गांव जगतपुर के रहने वाले शिवांशू, प्रदीप, जौली और नवनीत ने रास्ता रोक लिया। उन्होंने विरोध किया तो सभी हमलावर हो गए और लाठी-डंडों से पीटने लगे। वह साइकिल से नीचे गिर गया, लोगों को आता देख हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। झगड़े के दौरान उनका मोबाइल कहीं गिर गया। पुलिस भी मौके पर आ गई। परिजन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घायल का मेडिकल कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed