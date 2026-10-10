Mainpuri News: युवक ने फांसी लगाकर दी जान

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कुरावली। थाना क्षेत्र के लखौरा गांव में शनिवार को एक युवक ने घर के पास स्थित मैरिज होम के कमरे में फांसी लगा ली। लखौरा निवासी रोहित शाक्य शादीशुदा था। रोहित ने अपने घर के पास बने मैरिज होम के कमरे में फांसी लगा ली। उसके पिता मुन्नालाल ने उसे फंदे पर लटका देखा। इसके बाद परिजन अन्य लोगों की मदद से उसे सीएचसी कुरावली ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाने में कोई तहरीर भी नहीं दी गई है।