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बुधवार को मैनपुरी डिपो की बसों की पड़ताल की गई, तो कई बसों में खिड़कियों से जुड़ी खामियां सामने आईं। डिपो के बेड़े में कुल 74 बसें शामिल हैं। इनका नियमित रूप से आगरा, दिल्ली, फर्रुखाबाद सहित विभिन्न मार्गों पर संचालन किया जा रहा है। बसों के रख-रखाव और यात्रियों की सुविधाओं के लिए परिवहन निगम की ओर से दावे किए जाते हैं, लेकिन पड़ताल में सामने आई स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े करती है।मोहल्ला छपट्टी निवासी सचिन पिपिल का कहना है कि गर्मियों में खिड़कियों की खराबी का उतना असर महसूस नहीं होता, लेकिन सर्दी में यही परेशानी बड़ी बन जाती है और खिड़कियां बंद न होने से ठंडी हवा सीधे यात्रियों को लगती है। वहीं, ओम भंडार गली निवासी राम सक्सेना ने बताया कि कई बार शीशे बंद करने के बाद भी लॉक खराब होने के कारण वे अपनी जगह पर नहीं टिकते, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है।केस-1: आगरा जाने वाली बस की खिड़कियों के लॉक टूटेमैनपुरी डिपो की बस संख्या यूपी 77 एएन 1380 बुधवार को बस स्टैंड पर आगरा जाने के लिए खड़ी थी। पड़ताल के दौरान बस की खिड़कियों के लॉक टूटे मिले। वहीं, कई खिड़कियों में रबर भी नहीं थी। ऐसे में शीशे ठीक से बंद नहीं हो पा रहे थे। बस में सफर करने वाले यात्रियों को सर्दी बढ़ने के साथ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।केस-2: फर्रुखाबाद जाने वाली बस के शीशों में रबर गायबडिपो की बस संख्या यूपी 84 टी 5213 फर्रुखाबाद जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी। इस बस की खिड़कियों के शीशों में रबर नहीं लगी थी। वहीं, खिड़कियों के लॉक भी टूटे हुए थे। इससे शीशों के अपने आप खुलने की आशंका बनी हुई थी। बस के चलने पर खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा यात्रियों को परेशान कर सकती है।बसों के नियमित रख-रखाव पर ध्यान दिया जाता है। जिन बसों में खिड़कियों के लॉक खराब हैं या शीशों की रबर गायब है, उनकी जांच कराई जाएगी। संबंधित कर्मचारियों को निर्देश देकर कमियों को दूर कराया जाएगा ताकि सर्दी के मौसम में यात्रियों को सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। - संजीव कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक