Mainpuri News: बेवर से कानपुर के लिए चलेंगी दो बसें, मिलेगी सुविधा

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वर्तमान में बेवर डिपो के बेड़े में 58 बसें हैं, जो विभिन्न मार्गों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। कानपुर के लिए नई बस सेवा शुरू होने से बेवर और इसके आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को कानपुर आने-जाने में काफी सुविधा होगी।डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिवपूजन ने बताया कि कानपुर मार्ग पर बस संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सितंबर माह के अंत तक दोनों बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिदिन पहली बस सुबह नौ बजे और दूसरी बस सुबह 10 बजे कानपुर के लिए रवाना होगी। इस सीधी बस सेवा के शुभारंभ से यात्रियों का सफर निश्चित रूप से अधिक सुगम और आरामदायक हो जाएगा।