Mainpuri News: अतिक्रमण मुक्त होंगे तालाब, गंदगी से मिलेगी निजात

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जिले के कई इलाकों में मौजूद तालाबों पर अतिक्रमण और गंदगी का कब्जा है। इसकी वजह से भूजल स्तर गिर रहा है। इनको मुक्त कराने के लिए बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने मिशन समाधान के तहत नगर पंचायत घिरोर में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत को तालाब की भूमि को नियमानुसार खाली, अतिक्रमणमुक्त एवं सुरक्षित रखने के साथ वास्तविक सीमा की पैमाइश कराकर सीमांकन कराने के निर्देश दिए और अधिशासी अधिकारी को नगर पंचायत तालाब की सीमा पर पिलर, सूचना बोर्ड स्थापित कराने को कहा। उन्होंने तालाब के आस-पास कूड़े की डंपिंग पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, तालाब से कूड़ा तत्काल हटाने के निर्देश दिए। एक हफ्ते में कार्य पूरा करने को कहा।जलभराव की समस्या दूर करेंजिलाधिकारी ने अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत से कहा कि जहां जल भराव की स्थिति है, वहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, जिन स्थानों पर आसानी से पानी निकाला जा सकता है, वहां तत्काल टीम लगाकर पानी निकासी की जाये, कहीं भी जल-भराव न हो।