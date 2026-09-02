Mainpuri News: राजकोट और वाराणसी के झूले में झूलेंगे गोपाल, पहनेंगे सूरत की पोशाक

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शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए शहर के प्रमुख सदर बाजार, बजाजा बाजार, घंटाघर चौक, स्टेशन रोड, लेनगंज सहित अन्य बाजारों में पूजन सामग्री और लड्डू गोपाल के शृंगार से संबंधित दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दुकानों पर झूले, पालने, पोशाक, मुकुट, माला, बांसुरी और अन्य शृंगार सामग्री की बिक्री में काफी तेजी देखी जा रही है।सदर बाजार के दुकानदार रिषभ पटवा ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी के अवसर के लिए विशेष रूप से राजकोट से लकड़ी के आकर्षक झूले मंगवाए गए हैं। इन झूलों को विभिन्न रंगों और सुंदर डिजाइनों से सजाया गया है, जो ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इस वर्ष लड्डू गोपाल के लिए खास आकर्षण राजकोट से आए लकड़ी के झूलों के रूप में हैं। इन झूलों की कलात्मक सजावट और अनूठी डिजाइन इसे खास बना रही है। इसके अलावा, सूरत से मंगाई गई पोशाकें भी भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।झूले और पोशाक की कीमत एक नजर मेंराजकोट के लकड़ी के झूले -500 से 3000 रुपयेवाराणसी के झूले -700 से 4000 रुपयेपीतल के झूले -300 से 5000 रुपयेस्टील के झूले -250 से 1800 रुपयेसूरत की पोशाक -30 से 250 रुपयेमथुरा की पोशाक -20 से 200 रुपयेथ्री-डी पोशाक -50 से 500 रुपयेमोती वाली पोशाक -60 से 1000 रुपयेजरी वाली पोशाक -100 से 1500 रुपये