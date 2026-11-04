फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Licenses of 11 fertilizer shops suspended

Mainpuri News: खाद की 11 दुकानों के लाइसेंस निलंबित

Wed, 04 Nov 2026 11:19 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 04 Nov 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Licenses of 11 fertilizer shops suspended
मैनपुरी। जिला कृषि अधिकारी ने 11 खाद दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उनको निरीक्षण के दौरान ये दुकानें आवंटित स्थान पर संचालित होती नहीं मिली थीं। जिले में पिछले कुछ दिनों से डीएपी खाद को लेकर किसान परेशान हैं। विभाग को किसानों ने शिकायत कर बताया कि मानक के अनुसार जो दुकानें अपने स्थान पर होनी चाहिए, वह कहीं और संचालित हो रही हैं। विभाग की ओर से जारी लाइसेंस पर फर्म संचालक दुकानें संचालित नहीं कर रहे थे। जिसके बाद जिला कृषि अधिकारी अविशांक चौहान ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 11 लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी किया था। उनसे इस संबंध में जवाब मांगा गया था। संबंधित दुकानों के संचालकों ने 2 नवंबर तक कोई जवाब नहीं दिया। इस लापरवाही के बाद जिला कृषि अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित कर दिए। यह कदम किसानों को उचित स्थान पर खाद उपलब्ध कराने के लिए उठाया है।
विज्ञापन


निलंबित किए गए लाइसेंस

आनंद प्रकाश मिश्रा एंड संस, गयाप्रसाद एंड कंपनी, ब्रम्हानंद अशोक कुमार किशनी, बॉबी ट्रेडर्स, सिया राम एजेंसी, श्रीगणेश फर्टिलाइजर्स, श्रीकृष्णा मशीनरी स्टोर, केसी खाद भंडार, मधु पाइप वर्क, आयुष्मान इंटर प्राइजेज और श्रीदयाल ट्रेडर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed