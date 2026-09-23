Mainpuri News: किशनी किंग्स ने जागीर हंटर्स को दी 13 रनों से शिकस्त

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किशनी किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। किशनी ने निर्धारित 16 ओवर में आठ विकेट खोकर 123 रन बनाए। दीपक ने सर्वाधिक 51, आशीष यादव ने 28 और अमित राजपूत ने 27 रनों की पारी खेली। जागीर के दीपू ठाकुर ने चार और अनूप चौहान ने तीन विकेट लिए।जीत के लिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी जागीर हंटर्स 16 ओवर में नौ विकेट पर 110 रन ही बना सकी। जागीर के प्रबल ठाकुर ने 35, दीपेंद्र यादव ने 27 और राजू चौधरी ने 10 रन बनाए। किशनी किंग्स के विश्वजीत, दीपक और डीपी ने दो-दो विकेट प्राप्त किए। मैच में अंपायरिंग सनोज और पवन चौहान, स्कोरिंग मनोज और सुमित शुक्ला ने और कमेंट्री रिषी चौहान ने की।